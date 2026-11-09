Виборча рада Гаїті представила потреби у фінансуванні виборів — The Rio Times

У Гаїті Тимчасова виборча рада (CEP) представила Міністерству економіки та фінансів свої потреби у фінансуванні майбутніх виборів. Зустріч ради з міністром економіки та фінансів Сержем Габріелем Коленом відбулася 5 листопада 2026 року. Як повідомляє The Rio Times, сторони обговорили оновлення плану витрат відповідно до нового виборчого календаря.

Перегляд виборчого бюджету

Міністерство заявило, що консультації щодо можливого коригування виборчого бюджету, зокрема його збільшення, триватимуть. У липні Офіс прем'єр-міністра та CEP погодили бюджет виборів на рівні 120 млн доларів. До цього уряд відхилив попередні пропозиції виборчої ради, які становили від 200 млн до 250 млн доларів.

Спільна заява Офісу прем'єр-міністра та CEP у липні передбачала можливість перегляду суми в разі зміни потреб. За даними Міністерства економіки та фінансів, станом на 30 вересня до спільного фонду, яким управляє Програма розвитку ООН, вже перерахували 80,651 млн доларів. Ще 39,349 млн доларів закладено у державному бюджеті на 2026–2027 фінансовий рік, ці кошти мають надходити поступово.

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Дата першого туру

CEP 28 жовтня оприлюднила оновлений виборчий календар, за яким перший тур президентських і парламентських виборів запланований на неділю, 18 липня 2027 року. У міністерстві зазначили, що сума у 120 млн доларів була визначена до останнього перегляду календаря. Водночас інформації про обсяг уже витрачених на підготовку виборів коштів не оприлюднювали.

Тимчасова виборча рада відповідає за організацію реєстрації виборців, подання кандидатур і голосування. Міністерство економіки та фінансів забезпечує виділення державних коштів для її роботи.

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