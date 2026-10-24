Виборчий суд Бразилії зобов’язав видалити із соціальних мереж відео, у яких трьох затриманих показали у футболках на підтримку президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Рішення 23 жовтня ухвалила членкиня Вищого виборчого суду Естела Аранья — за два дні до другого туру президентських виборів. Як повідомляє The Rio Times, суд дійшов висновку, що ці публікації неправомірно пов’язують Партію трудящих Лули зі злочинністю.

Які відео мають прибрати

На записах, зроблених після затримання в місті Пірасікаба у штаті Сан-Паулу, видно двох повнолітніх і 17-річного підлітка. На їхніх футболках був напис «Вчителі Apeoesp з Лулою». Постановою охоплені дописи в X та Instagram, а також публікації у WhatsApp-каналі «Tropa do Flávio».

За даними видання, відео публікували сенатори, обрані до верхньої палати парламенту, Гільєрме Дерріте з партії Progressistas та Карлос Жорді з Ліберальної партії, яка підтримує кандидата в президенти Флавіу Болсонару. Коаліція Лули звернулася до суду з терміновою заявою.

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Позиція суду та перевірка

Аранья зазначила, що зміст публікацій подає зв’язок між Партією трудящих і злочинністю як встановлений факт. Вона вказала, що сам факт появи підозрюваних у футболках кандидата не доводить зв’язку між ними та кандидатом або його партією. За оцінкою судді, такі матеріали в принципі виходять за межі політико-виборчої критики.

Обставини появи футболок на затриманих залишаються предметом перевірки. Військових поліцейських звинувачують у тому, що вони нібито примусили трьох людей одягнути футболки після зупинки. Мати неповнолітнього повідомила, що її син вийшов із дому в синій майці, а поліція нібито змусила його переодягнутися.

Цивільна поліція зареєструвала справу за можливими фактами погроз, примусу та зловживання владою. Омбудсмен військової поліції також відкрив розслідування. Судове рішення стосується поширення відео, а не вини затриманих чи дій поліцейських.

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