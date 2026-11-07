Виборчий суд Бразилії відкрив розслідування щодо Лули й Алкміна — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії (TSE) 5 листопада відкрив розслідування щодо президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та віцепрезидента Жералду Алкміна. Скаргу подала бразильська політична партія Novo, яка заявила про 35 урядових актів, ухвалених у період від 1 січня до 16 жовтня 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times.

Скарга на пільги у виборчий рік

Novo стверджує, що ці урядові акти запроваджували або розширювали пільги у виборчий рік. Серед них партія назвала субсидії на пальне.

Інспектор Вищого виборчого суду Рікарду Віллаш Боаш Куева підписав ухвалу, яка дозволяє продовжити розгляд скарги. Суд вказав, що вона містить виклад обставин, перелік оскаржуваних актів і докази, тому сторона захисту може надати відповідь.

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Скарга стосується обох учасників президентського тандему. Novo просить анулювати їхні реєстрації або дипломи та заборонити їм брати участь у виборах протягом восьми років. Такі санкції можливі лише в разі, якщо суд встановить серйозне зловживання політичною владою. Рішення по суті справи ще не ухвалювали, а Лула й Алкмін вважаються невинуватими та мають п’ять днів після повідомлення на подання захисту.

Негода в Санта-Катарині

Окремо у штаті Санта-Катарина на півдні Бразилії через шторми 4 листопада загинули двоє людей. Державна служба цивільної оборони підтвердила торнадо в містах Шапеко та Шаншере. У Шаншере 46-річна жінка загинула від ураження струмом після обриву високовольтного кабелю, ще одна людина загинула в Ріу-Негрінью через обвал конструкції автозаправної станції.

Найбільше від негоди постраждало місто Шапеко, де вона зачепила близько 2 400 будинків. За пізнішими підрахунками, кількість таких будинків у штаті сягнула приблизно 6 300. Національний метеорологічний інститут Бразилії зафіксував у Шапеко пориви вітру до 126 км/год.

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