Виборчий суд Бразилії заборонив союзникам Болсонару неправдиві дописи — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії заборонив федеральному депутату Ніколасу Феррейрі та інфлюенсеру Пабло Марсалу публікувати неправдивий або незаконний контент про вибори до завершення голосування 25 жовтня. Обидва підтримують сенатора від Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару, який бере участь у другому турі президентських виборів проти чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про рішення, ухвалене 23 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Штрафи для авторів і платформ

Інспектор з виборчих питань Рікарду Віллас Боас Куева постановив, що за кожен допис із порушенням заборони Феррейра та Марсал мають сплатити по 100 тисяч реалів. Обмеження стосується, зокрема, зловживання штучним інтелектом і використання зображень дітей у виборчому контенті.

Meta, якій належать Instagram, Facebook і Threads, а також соціальна мережа X повинні кожні шість годин подавати звіти про охоплення та поширення матеріалів із двох акаунтів у переддень голосування й у день виборів. За невиконання цієї вимоги кожній платформі загрожує штраф у 500 тисяч реалів.

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Скарга коаліції Лули

Рішення ухвалили після скарги коаліції Лули Brasil Pronto pra Mais. Її представники заявили, що публікації союзників Болсонару поширювалися також серед користувачів, які не були підписані на їхні сторінки. Водночас Куева зазначив, що дані платформ не пояснюють механізм такого поширення та не доводять незаконного сприяння з боку алгоритмів.

19 жовтня суд уже забороняв Феррейрі та Марсалу повторно публікувати матеріали, видалення яких було призначене попередніми рішеннями. Тоді за кожне порушення передбачався штраф у 50 тисяч реалів, а Meta та X зобов'язали припинити платне просування цих акаунтів до 23:59 25 жовтня.

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