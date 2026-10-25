Виборчу комісію ПАР оскаржили через перекладача жестової мови — Daily Maverick

У Пітермаріцбурзі, ПАР, до Комісії з культурних, релігійних і мовних прав подали скаргу на Виборчу комісію країни (IEC). Причиною стало залучення чоловіка, який не відповідав стандартам перекладача південноафриканської жестової мови, на семінарі щодо виборів для людей з інвалідністю. Захід відбувся 16 жовтня в міській ратуші Мсандузі.

Як повідомляє Daily Maverick, Тхабо Нкселе сказав, що раніше не перекладав на заходах і не знає жестової мови повною мірою. За його словами, він знає дактильний алфавіт і може спілкуватися зі своєю матір’ю, яка не чує. Нкселе також повідомив, що після заходу отримав 50 рандів на транспорт.

Позиція виборчої комісії

Заступник генерального директора IEC Віктор Шейл заявив, що комісія зазвичай не наймає перекладачів по країні, а використовує людей, яких пропонують місцеві організації у громадах, де проводять заходи. За його словами, на початку семінару організації людей з інвалідністю попросили допомогти з перекладом, а одна з них запропонувала учасника, який, як видно на поширеному відео, не відповідав стандартам перекладача.

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Шейл визнав, що це порушило право глухих учасників на рівний доступ до інформації, та сказав, що IEC перепрошує за інцидент. Водночас заступниця голови організації Liberation of Disabled Peoples Ability Фатісіве Мхізе заявила, що працівниця IEC зверталася до неї щодо людини зі знанням жестів ще 10 вересня. За словами Мхізе, Нкселе був звичайним членом громади та не працював у її організації.

Заклики розслідувати інцидент

Представники глухої спільноти та перекладачі заявили, що дактилювання алфавіту без належної структури не забезпечує доступу до змісту виступів. Освітня директорка DeafSA Інгрід Паркін наголосила, що це не дає глухим людям доступу до інформації та, за її оцінкою, позбавляє їх конституційного права на інформацію і голосування.

Докторка Саллі Маепа з Південноафриканської мовної ради заявила, що знання жестової мови або виховання в родині глухих людей не робить людину професійним перекладачем без спеціальної освіти та перевірки компетентності. Комісія з культурних, релігійних і мовних прав повідомила, що знає про інцидент і розслідуватиме його обставини.

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