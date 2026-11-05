Вибори до Палати представників США у Мені переходять до рейтингового підрахунку — The Hill

У США вибори за вакантне місце штату Мен у Палаті представників переходять до підрахунку за системою рейтингового голосування. За попередніми результатами першого раунду жоден кандидат не здобув більшості голосів, повідомляє The Hill.

Попередні результати

Республіканець Пол ЛеПейдж набрав майже 50% голосів і випередив демократа Метта Данлапа, який отримав 48%. ЛеПейдж достроково заявив про перемогу, хоча переможця перегонів ще не визначили.

Державна секретарка штату Мен Шенна Беллоуз заявила, що спершу необхідно перевірити підсумки голосування в кожному муніципалітеті. Після верифікації, якщо підтвердиться, що жоден із кандидатів не набрав більшості, штат проведе підрахунок за системою рейтингового голосування.

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Як працює система

Виборці розставляють кандидатів у бюлетені за пріоритетністю. Якщо ніхто не отримує більшості перших преференцій, кандидата з найменшою кількістю голосів виключають, а голоси його виборців перерозподіляють відповідно до їхнього наступного вибору.

Мен і Аляска є єдиними штатами США, де рейтингове голосування застосовують на загальноштатному рівні. У Мені систему запровадили 2018 року після того, як виборці схвалили відповідну ініціативу на референдумі 2016 року.

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