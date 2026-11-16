Вибори мера Фукуоки не визначили переможця серед 13 кандидатів — The Japan Times

У японській Фукуоці вибори мера, у яких балотувалися рекордні 13 кандидатів, завершилися без переможця. Жоден із претендентів не отримав мінімальних 25% голосів, необхідних для обрання, повідомляє The Japan Times.

Лідеру не вистачило двох відсоткових пунктів

Найбільше голосів — 137 667, або близько 23% — отримав 56-річний колишній депутат Палати представників Сюдзі Інатомі. Він визнав, що не зміг досягти мети, хоча й посів перше місце за кількістю голосів.

Явка на виборах становила 45,6%. Загалом було подано 592 723 голоси, що на 11,3 відсоткового пункту більше, ніж на попередніх виборах мера найбільшого міста регіону Кюсю.

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Рекордна кількість претендентів

Другим став колишній незалежний депутат міської ради Фукуоки Ю Сінмура, який випередив інженера з інформаційних технологій Кентаро Морі лише на 618 голосів. Морі є членом Консервативної партії Японії. Четверте місце посів колишній депутат міської ради Такасі Сірабе, висунутий міською групою Ліберально-демократичної партії.

Чинний мер Соїтіро Такасіма в серпні оголосив, що не балотуватиметься на п’ятий термін, але не назвав бажаного наступника. Великі партії також не підтримали спільного кандидата. За даними видання, четверо лідерів перегонів разом здобули приблизно дві третини голосів.

Кандидати можуть оскаржити рішення міської виборчої комісії про відсутність переможця. Якщо заперечень не буде, повторні вибори мають відбутися до 19 січня.

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