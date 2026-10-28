Вибори в Ізраїлі завершилися ймовірним політичним глухим кутом — Euronews

Вибори в Ізраїлі завершилися ймовірним політичним глухим кутом: ні Беньямін Нетаньягу, ні Ґаді Айзенкот не мають шансів здобути більшість. Про це повідомляє Euronews.

Післявиборча ситуація в Ізраїлі

У програмі Europe Today колишній речник ізраїльського уряду Ейлон Леві обговорив наслідки голосування, можливі подальші кроки та питання, чи може це бути початком завершення політичної ери Нетаньягу. Також ішлося про роль арабських партій у визначенні того, хто стане наступним прем’єр-міністром країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розмови з Путіним

Окремою темою стали рідкісні телефонні розмови лідера Фінляндії Александра Стубба та лідера Норвегії Йонаса Гар Стьоре з Владіміром Путіним, очільником Росії — держави-агресора. У випуску розглядали, чи можуть ці дзвінки наблизити мирні переговори, тоді як Європа прагне отримати місце за столом переговорів.

Серед інших тем випуску були вибори в Сербії, де опозиція на чолі зі студентами досягла несподіваного успіху, майбутні проміжні вибори у США та ситуація навколо Кіліана Мбаппе. Ірландський спортивний журналіст Кен Ерлі оцінив вплив жарту футболіста про Мао Цзедуна, після якого Мбаппе втратив спонсорські контракти в Китаї.

Читай нас у