Виборці Каліфорнії підтримали заборону нових податків на активи — Jerusalem Post

Виборці Каліфорнії схвалили конституційну поправку Proposition 42, яка забороняє штату запроваджувати нові податки на володіння особистими активами. За даними Jerusalem Post, за ініціативу проголосували трохи більш як 51% виборців, проти — майже 49%, коли було підраховано близько 96% бюлетенів.

Яких активів стосується заборона

Поправка поширюється на пенсійні рахунки 401(k), фінансові інвестиції, цифрові активи, інтелектуальну власність та частки у бізнесі. Нерухомість до переліку не входить. Також вона забороняє штату запроваджувати податки заднім числом, окрім випадків оголошення надзвичайного стану на рівні штату.

Водночас чинні податки на доходи та реалізований приріст капіталу поправка не скасовує. У Каліфорнії зазвичай оподатковують дохід і прибуток від проданих активів, а не зростання їхньої вартості до продажу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Паралельно відхилили податок для мільярдерів

Голосування відбулося після того, як виборці окремо відхилили Proposition 40. Ця ініціатива передбачала одноразовий податок у розмірі 5% для мільярдерів Каліфорнії. Планувалося, що залучені кошти переважно спрямують на охорону здоров’я, а також на освіту й продовольчу допомогу.

Proposition 42 запропонували як альтернативний захід, покликаний не допустити набуття чинності Proposition 40. Кампанію на підтримку поправки організувала група Building a Better California, яку фінансували співзасновник Google Сергій Брін, венчурні інвестори та інші керівники технологічного сектору. Її також підтримали California Small Business Association, California Senior Alliance та California Professional Firefighters.

Прихильники заборони заявляли, що без таких обмежень податки на накопичене майно потенційно можуть поширитися не лише на мільярдерів, а й на пенсійні заощадження та інші фінансові активи звичайних жителів штату. Прихильники Proposition 40 повідомили, що можуть повернутися з іншою ініціативою щодо податку на багатство на виборах 2028 року, однак тепер вона має враховувати нові конституційні обмеження.

Читай нас у