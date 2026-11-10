Виборці Каліфорнії відхилили разовий 5% податок на статки мільярдерів — France 24

Виборці у Каліфорнії, США, відхилили Proposition 40 — ініціативу щодо запровадження одноразового 5% податку на статки жителів штату з чистим капіталом понад $1 млрд. Як повідомляє France 24, Associated Press у понеділок встановило, що голосів проти пропозиції вже достатньо для її поразки.

Голосування стало одним із найбільших у США випробувань ідеї оподаткування статків надзаможних людей, яку давно підтримують прогресивні політики. Прихильники ініціативи планували спрямувати більшість надходжень на компенсацію скорочення федерального фінансування охорони здоров’я, а 10% — на освіту та програми продовольчої допомоги.

Кампанія проти податку зібрала значно більше коштів

Профспілка SEIU United Healthcare Workers West, яка підтримувала податок, заявляла, що він потрібен для компенсації приблизно $100 млрд, які Каліфорнія, за її оцінкою, втратить через скорочення федерального медичного фінансування протягом п’яти років.

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Водночас противники Proposition 40 стверджували, що ухвалення податку могло б спонукати найбагатших платників залишити штат. Кампанія проти ініціативи зібрала приблизно у десять разів більше коштів, ніж її прихильники. Комітет Building a Better California, який працював над поразкою пропозиції та підтримував інші ініціативи для скасування податку, залучив понад $333 млн. Майже третину цієї суми надав співзасновник Google Сергій Брін, який витратив на боротьбу з податком понад $100 млн.

Підтримка залежала від віку та доходу

За даними опитування AP Voter Poll, більшість виборців Каліфорнії молодших за 30 років підтримали Proposition 40. Серед виборців віком від 65 років близько семи з десяти проголосували проти. Ініціативу підтримала приблизно половина респондентів із річним доходом домогосподарства менше $100 тис., тоді як майже шість із десяти виборців із доходом від $100 тис. виступили проти.

Проти податку також висловилися губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, Planned Parenthood і Каліфорнійська медична асоціація. Їх непокоїв розподіл податкових надходжень, а також можливий вплив від’їзду заможних мешканців на бюджет штату, який значною мірою залежить від податку на доходи найбагатших жителів.

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