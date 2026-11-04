Виборцям ПАР, які прийдуть до 21:00, дозволять проголосувати — TimesLIVE

У ПАР виборці, які прийдуть на зареєстровані за ними виборчі дільниці до 21:00, зможуть віддати голоси навіть у разі продовження процедури після офіційного часу закриття. Про це заявила Виборча комісія Південної Африки (IEC), повідомляє TimesLIVE.

Голосування триватиме для тих, хто вже у черзі

Головний виборчий посадовець IEC Сі Мамаболо закликав громадян, які ще не проголосували, не відкладати візит до дільниці. За його словами, виборців, які стануть у чергу до 21:00, не відправлятимуть додому, навіть якщо процедура голосування завершиться пізніше.

Станом на 17:00 під час місцевих виборів 2026 року в країні проголосували 12 млн людей. Найбільше виборців зафіксували в провінції Гаутенг — 3 млн. У Квазулу-Наталі проголосували 2,5 млн осіб, у Західнокапській провінції — 1,5 млн, у Східнокапській — 1,4 млн.

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Підготовка до підрахунку

Мамаболо повідомив, що голосування загалом відбувалося добре, попри кілька поодиноких інцидентів. Комісія також підготувала генератори та альтернативне освітлення для дільниць у районах із перебоями електропостачання, щоб уникнути перешкод під час підрахунку голосів.

За даними IEC, підрахунок результатів на кожній виборчій дільниці розпочнеться невдовзі після її офіційного закриття.

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