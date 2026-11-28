У провінції Кунар на північному сході Афганістану вибух у будинку поруч із середньою школою забрав щонайменше 10 життів. Серед загиблих є учні, ще майже 110 людей дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency.

Вибух у районі Андирсір

Інцидент стався в районі Андирсір міста Асадабад — адміністративного центру провінції Кунар. За даними місцевого телеканалу Tolo News, вибух пролунав у будинку неподалік від школи.

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Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Матін Кані заявив, що, за попередніми висновками, вибух стався через «недбалість і необережність» на складі вибухових речовин, який належав гірничодобувним компаніям.

Обставини з’ясовують

Очільник інформаційного відомства провінції Кунар Самі уль-Хак Баян раніше повідомив, що в будинку біля школи зберігали вибухівку для гірничих робіт. За його словами, вибух також пошкодив кілька розташованих поруч будинків. Кані додав, що обставини інциденту надалі розслідуватимуть.

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