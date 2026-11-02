Вибух газового балона в Лахорі забрав життя робітника і травмував вісьмох — Dawn

У Лахорі, Пакистан, унаслідок вибуху газового балона на фабриці загинув 35-річний працівник Саджид. Ще восьмеро його колег дістали поранення, троє з них перебувають у критичному стані, повідомляє Dawn.

Інцидент стався в неділю на вулиці Ґуруманґат у районі Ґулберґ у Лахорі.

Вибух на фабриці

Вибух стався на першому поверсі фабрики Shezan Bakers. На той момент там працювали понад 40 працівників. За словами представника Rescue 1122, після вибуху обвалилася частина будівлі.

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Поранених доправили до лікарні

Представник рятувальної служби також повідомив, що вибух стався невдовзі після витоку газу з балона. Він назвав загиблого Саджидом і зазначив, що рятувальники доправили поранених до лікарні.

За даними видання, загиблий та всі восьмеро травмованих були працівниками підприємства. Троє поранених перебувають у критичному стані.

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