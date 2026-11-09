Вибух на заводі в Ізмірі забрав життя 10 робітників — Deutsche Welle

На металургійному заводі HABAS в районі Аліага портового міста Ізмір на заході Туреччини внаслідок вибуху та пожежі загинули щонайменше 10 працівників. Ще 15 людей зазнали поранень, двоє з них перебувають у критичному стані. Рятувальники шукали ще чотирьох людей, які, за попередніми даними, могли залишатися під завалами, повідомляє Deutsche Welle.

Обставини аварії

За даними офісу губернатора Ізміра, вибух стався близько полудня під час розливання рідкої сталі. За попередньою версією, мостовий кран упав у піч. Влада розслідує обставини інциденту.

Губернатор Ізміра Сулейман Елбан заявив, що на виробничій лінії саме відбувалася зміна робочої зміни, а не активний виробничий процес. На території заводу перебували приблизно 200 працівників замість очікуваних 300.

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Рятувальні роботи та реакція

Мер Ізміра Джеміль Тугай повідомив, що початкову пожежу після вибуху загасили. За його словами, точну кількість загиблих і постраждалих можна буде встановити після розчищення завалів. Міністр внутрішніх справ Мустафа Чифтчі заявив, що поранених доправили до лікарень і за їхнім станом уважно стежать.

Міністр юстиції Акін Гюрлек повідомив про призначення чотирьох прокурорів до справи. Очевидці розповіли державному агентству Anadolu, що вибух був надзвичайно потужним: один із них зазначив, що земля здригнулася, а інший порівняв відчуття із землетрусом.

Ліва опозиційна Партія робітників Туреччини (TIP) заявила, що інцидент знову продемонстрував нехтування охороною праці та безпекою в країні, і назвала його «вбивством на робочому місці». За даними незалежної організації Health and Safety Labor Watch, у вересні в Туреччині зафіксували 226 смертей на робочих місцях.

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