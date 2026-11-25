У турецькій Аліазі 9 листопада внаслідок вибуху на сталеливарному заводі групи Habaş загинули 19 людей. Ще одна людина зникла безвісти та вважається загиблою. Вибух стався близько полудня, а остаточну кількість жертв встановлювали кілька днів, оскільки частина тіл залишалася під завалами. Про це повідомляє France 24.

Розслідування вибуху

За даними видання, інцидент стався під час заміни котла: усередині великої промислової печі обвалився мостовий кран. Прокуратура розпочала розслідування. На відео з місця події видно густий стовп диму над підприємством. На іншому записі, ймовірно, зображені тіла, накриті блакитними тентами, поруч із машинами швидкої допомоги.

За даними газети Evrensel, підприємство не зупиняло роботу повністю в день трагедії: виробництво тривало всюди, окрім ділянки, де стався вибух. Представники об’єднання Umut-Sen, яке підтримує створення незалежних профспілок, заявили France 24 про неналежні умови праці та нестачу засобів захисту на заводі. За їхніми словами, працівники бояться говорити з пресою через загрозу потрапити до неофіційних чорних списків.

Це не перший смертельний інцидент на заводі Habaş за останній час. 21 жовтня там загинув субпідрядник, який упав з висоти, а 5 листопада 20-річний субпідрядник загинув під час вибуху, коли накачував шину.

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Затримання та обмеження для працівників

За даними France 24, дев’ять людей перебували під вартою в межах розслідування, ще двом призначили домашній арешт, серед них — голові Habaş Мехмету Рюштю Башарану. У травні 2026 року Башарана та інших топменеджерів групи засудили до понад чотирьох років ув’язнення і заборонили працювати за професією протягом року й дев’яти місяців у справі про вибух газового танкера у провінції Коджаелі 2017 року.

У день вибуху суд в Аліазі запровадив заборону на поширення інформації, інтерв’ю, критики та коментарів щодо інциденту в медіа й соціальних мережах до завершення слідства. Того ж дня поліція затримала представників профспілкового об’єднання Егейського регіону Юджеля Меміша та Сонай Тезджан після їхніх закликів посилити безпеку праці; згодом їх відпустили.

13 листопада керівництво заводу оголосило працівникам заборону приносити на територію мобільні телефони. Щонайменше дев’ятьох людей, які протестували проти цього рішення та вимагали незалежної комісії для розслідування вибуху, затримали й відпустили того ж дня. Заборону на телефони скасували за кілька годин.

Проблеми безпеки праці

Обсерваторія Health and Safety Labour Watch, яка веде облік смертей на робочих місцях у Туреччині, повідомила, що від початку 2026 року до 13 листопада зафіксувала щонайменше 2014 таких смертей. За її оцінкою, щороку в країні через виробничі нещасні випадки гинуть щонайменше 2 тисячі людей, без урахування смертей від професійних захворювань. Міжнародна організація праці у 2024 році зафіксувала в Туреччині 11,5 смертей на виробництві на 100 тисяч працівників.

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