Вибух у Колумбії забрав життя поліцейського та поранив сімох — The Rio Times

У місті Альхесірас департаменту Уїла на півдні Колумбії ввечері 31 жовтня стався вибух біля розважального закладу. Загинув один співробітник поліції, ще семеро людей зазнали поранень.

Вибух у розважальному районі

Інцидент стався в так званій zona rosa — районі нічних розваг і закладів відпочинку — поблизу комерційного закладу Las Palmitas, неподалік в'їзду до міста. На момент вибуху в районі перебували люди, а поліцейські проводили там заходи зі спостереження та контролю.

Серед сімох поранених — шестеро цивільних і один поліцейський. Усіх постраждалих доправили до муніципальної лікарні Альхесіраса, повідомляє The Rio Times.

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Обставини з'ясовують

За даними місцевих повідомлень, вибухівку могли доставити на мотоциклі, однак офіційно цей спосіб не підтверджували. Правоохоронці розслідують обставини вибуху. Затримань у справі не повідомляли, жодне угруповання не взяло на себе відповідальність, а влада не назвала можливих винних.

Альхесірас уже зазнавав вибухових атак цього року. 12 серпня в сільській місцевості міста під час вибухової засідки загинули двоє військових, щонайменше 16 людей дістали поранення. Тоді влада попередньо поклала відповідальність на фронт Івана Діаса — угруповання дисидентів FARC. Водночас джерело не повідомляє про будь-який зв'язок цього угруповання з вибухом 31 жовтня.

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