Вибух у квартирі в Санто-Домінго тяжко поранив матір і двох дітей — The Rio Times

У Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки, 6 листопада стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі житлового комплексу Andares del Mirador. Тяжких опіків зазнали 37-річна стоматологиня Лоїда Діас Ліма та її двоє дітей — 12-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Про це повідомляє The Rio Times.

Стан потерпілих

Дітей доправили до відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні Dr. Robert Reid Cabral. Вони перебувають на штучній вентиляції легень, мають серйозні опіки та ушкодження дихальних шляхів і легень через вдихання гарячого диму.

Директорка лікарні Мейбл Джонс Лучано 8 листопада заявила про незначне поліпшення стану дітей, однак вони залишаються в реанімації. Їхня мати перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Luis Eduardo Aybar, де їй надають допомогу через опіки. Її стан також оцінюють як тяжкий.

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Причину вибуху встановлюють

Родина переїхала до квартири 5 листопада — менш ніж за 24 години до вибуху. Помешкання розташоване на проспекті Авеніда Індепенденсія, на сьомому кілометрі, у столичному окрузі Дістрито Насіональ.

Офіційну причину інциденту ще не оголосили. У матеріалі йдеться про припущення щодо витоку газу. За словами родичів, у момент вибуху одна з дітей під’єднувала диспенсер для води. Близькі потерпілих також підозрюють недбалість під час будівництва квартири та вимагають ретельного розслідування.

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