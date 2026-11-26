За розрахунком незалежного видання Novaya Gazeta Europe, Російська Федерація — держава-агресор — від початку повномасштабної війни витратила на озброєння та боєприпаси понад довоєнний рівень 18,6 трлн рублів. Про це повідомляє Meduza.

Витрати, яких не було б без війни

За оцінкою журналістів Novaya Gazeta Europe, загальні «надлишкові» військові витрати Росії у 2022–2026 роках становлять 43,6 трлн рублів. До цієї суми віднесли видатки, яких, за розрахунком видання, не було б без війни.

Із цієї суми 25 трлн рублів припадають на виплати фізичним особам. Для підрахунку журналісти врахували за п’ять років платню військовим, пенсії, соціальну підтримку військовослужбовців, зарплати працівникам оборонної промисловості, а також компенсації за загибель і поранення. Потім вони порівняли ці витрати з тим, як вони могли б зрости без війни.

Видання зазначає, що ці 25 трлн рублів не можна цілком вважати втраченими для економіки, оскільки кошти спрямовувалися на споживання, яке становить близько половини російської економіки.

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Порівняння з соціальними видатками

Витрати на зброю та боєприпаси у 18,6 трлн рублів охоплюють фінансування державного оборонного замовлення понад довоєнний рівень, зокрема озброєння, яке вже було знищене або ще не надійшло на фронт. Економістка Університету штату Пенсильванія Тетяна Михайлова заявила, що навіть не знищений танк є втратою добробуту, оскільки не приносить користі людям.

Novaya Gazeta Europe порівнює 18,6 трлн рублів із трирічними поточними видатками російського бюджету на охорону здоров’я у 2022–2024 роках або майже всіма поточними видатками на освіту за той самий період.

У бюджеті Росії на 2026 рік на оборону заклали 12,93 трлн рублів. У схваленому Держдумою проєкті бюджету на 2027 рік за статтею «Національна оборона» передбачено 17,1 трлн рублів, або 35,2% усіх видатків. Ще 4,3 трлн рублів планують спрямувати на «Національну безпеку та правоохоронну діяльність». За даними The Bell, разом це становитиме 44% бюджетних витрат, хоча фактична частка може бути вищою через військові видатки за іншими статтями.

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