Видання Variety підтвердило 19 із 20 фільмів, які пройшли до наступного етапу відбору на 99-ту премію «Оскар» у категорії візуальних ефектів. Відділення візуальних ефектів Академії повідомило творців цих стрічок про проходження далі напередодні Дня подяки. Водночас Академія не оприлюднює цей перелік і не коментує, які саме фільми продовжили участь.

Підтверджені фільми

Серед стрічок, про які повідомило Variety, — «Дюна: Частина третя» Дені Вільнева, «Одіссея» Крістофера Нолана, «Проєкт “Аве Марія”», «День розкриття» Стівена Спілберга та «Месники: Судний день».

Disney має чотири підтверджені проєкти: «Месники: Судний день», «Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу», «Whalefall» і повнометражну версію «Моани» з живими акторами. До переліку також увійшли «Godzilla Minus Zero», «Ramayana: Rise of a Legend», «Spider-Man: Brand New Day», «Supergirl», «Jumanji: Open World», «The Mosquito Bowl», «Heart of the Beast», «The Sheep Detectives», «Backrooms», «Digger» та стоп-моушн-стрічка «Wildwood» студії Laika.

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Один із 20 фільмів на момент публікації матеріалу Variety залишався непідтвердженим.

Подальший відбір

Попереднє голосування за шортліст триватиме з 7 до 11 грудня, а шортлісти в усіх категоріях оголосять 15 грудня. Після цього 10 відібраних фільмів представлять членам відділення візуальних ефектів під час презентацій 8–10 січня.

Голосування за номінації заплановане на 11–15 січня, а номінантів оголосять 21 січня. Церемонія 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня в театрі Dolby у комплексі Ovation Hollywood.

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