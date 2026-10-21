Дослідження відбитків пальців на теракотових воїнах із мавзолею першого імператора Китаю Цінь Ши Хуанді поблизу Сіаня показало, що до виготовлення частини скульптур могли бути залучені не лише дорослі чоловіки, а й жінки та неповнолітні. Про це повідомляє South China Morning Post.

Аналіз 79 відбитків

Група дослідників на чолі з доценткою Школи археології Шаньдунського університету Шень Цзін'ї проаналізувала 79 добре збережених відбитків, виявлених на 36 фігурах із ділянки T23 у першій ямі мавзолею. На кожній скульптурі було від одного до п'яти окремих відбитків, залишених на голові, руках, обладунках, комірі та ступнях.

Сімдесят три відбитки утворилися під час формування, лиття та складання фігур, ще шість — коли до поверхні притискали заздалегідь виготовлені декоративні елементи, зокрема заклепки обладунків і пояси. Науковці сфотографували сліди та виміряли середню ширину папілярних ліній, яка збільшується з віком.

Для оцінки складу робочої сили дослідники застосували байєсівську змішану модель, що аналізує сукупність відбитків, а не визначає стать людини за кожним окремим слідом. Вони також зіставили давні відбитки із сучасними даними людей різного віку та статі.

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Оцінка складу майстрів

За розрахунками дослідників, близько 45% відбитків могли належати дорослим чоловікам, майже 32,7% — дорослим жінкам, а 22,3% — неповнолітнім віком до 15 років. За законами династії Цінь 15 років було межею повноліття.

Раніше вважалося, що масштабне ремісниче виробництво за правління династії Цінь у 221–207 роках до нашої ери здійснювали винятково дорослі чоловіки. Водночас написи на лакованих виробах і правові документи того періоду вказували на участь жінок та дітей у ремісничій праці під державним наглядом.

Обмеження висновків

Автори наголосили, що ділянка T23 є лише локальною частиною першої ями. Тому результати можуть відображати організацію праці окремої виробничої групи або певного етапу робіт, а не всього проєкту. Теракотове військо, поховане разом із Цінь Ши Хуанді після його смерті у 210 році до нашої ери, виявили 1974 року місцеві жителі, які копали колодязь.

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