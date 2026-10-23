Відео знищення олив на Західному березі виявилося ШІ-фейком — France 24

Відео, яке поширювали в X як нібито кадри знищення оливкових дерев Ізраїлем на окупованому Західному березі Йордану в Палестині, було створене за допомогою штучного інтелекту. Ролик із бульдозерами, що виривають дерева, почав поширюватися 14 жовтня 2026 року та зібрав понад 200 тисяч переглядів у кількох дописах.

Ознаки генерації Gemini

Як повідомляє France 24, перевірка ролика інструментом Google SynthID виявила водяний знак, який свідчить про створення відео чатботом Gemini. У правому нижньому куті кадру, де зазвичай розміщується позначка Gemini, було накладено зображення зі знаком схвалення.

Запис також містить типові для ШІ-генерації візуальні помилки. Зокрема, ківш одного з екскаваторів на початку відео має незвичні зубці, а за кілька секунд його вигляд змінюється. Ще одне дерево на задньому плані падає до того, як до нього торкається техніка.

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Поширення ролика

Відео публікували акаунти з пропалестинською позицією. Його також поширила комунікаційна команда Палестинської адміністрації, однак згодом допис видалили. Ролик публікували палестинський посол у Кот-д’Івуарі та палестинське медіа Quds.

Реальні випадки знищення дерев

Водночас знищення палестинських оливкових гаїв на Західному березі Йордану є задокументованою проблемою. Наприкінці вересня Reuters опублікувало фотографії, на яких бульдозери ізраїльської армії виривають оливкові дерева у селі Дейр-Нізам у центральній частині Західного берега. За даними Міністерства сільського господарства Палестини, від 2023 року на цій території було знищено, вирвано або спалено щонайменше 100 тисяч оливкових дерев.

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