Дослідники Університету Вашингтона з'ясували, що відкрита старіша водяна крига поблизу Північного полюса Марса значно чистіша, ніж припускали попередні оцінки. Частка пилу в ній становить близько 3% за масою, тоді як раніше для верхнього полярного льоду допускали показник до 25%. Про дослідження, опубліковане в журналі npj Space Exploration, повідомляє ScienceDaily.

Чистіші шари під сезонним інеєм

Команда поєднала дані місії NASA Mars Phoenix, яка 2008 року відібрала зразки льоду біля північної полярної області планети, зі спостереженнями апаратів на орбіті Марса. Для повторної оцінки властивостей льоду науковці застосували підхід, заснований на методах, які десятиліттями використовували для дослідження снігу та льоду на Землі.

За висновками дослідників, полярний лід має шарувату будову: відносно запилені прошарки лежать між товстішими шарами чистішої криги. Узимку на поверхні накопичується запиленіший іній, а влітку він зникає, відкриваючи старіший лід із нижчою концентрацією пилу.

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Старший науковий співробітник Лабораторії прикладної фізики Університету Вашингтона Адітья Кхуллер пояснив, що запилений лід темніший, сильніше нагрівається сонячним світлом і швидше випаровується на Марсі. Зміни яскравості поверхні протягом марсіанських сезонів допомогли дослідникам відокремити властивості сезонного інею від старішої відкритої криги.

Свідчення давнього клімату

Науковці вважають, що ці льодові відклади утворилися зі снігопадів тисячі років тому та можуть зберігати відомості про давній клімат Марса. Масштабні марсіанські льодовикові періоди залишили приповерхневі поклади льоду приблизно на третині поверхні планети.

У попередній роботі Кхуллер і його колеги припускали, що чергування льодових і пилових шарів може створювати умови для невеликих ділянок рідкої води всередині криги. Темніші пилові шари здатні поглинати сонячне світло, а мінерали з пилу потенційно можуть забезпечувати поживні речовини для простих організмів. Водночас ідеться лише про можливі придатні умови, а не про виявлення життя на Марсі.

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