Відкриття печери у Вікторії відклали до 2027 року — ABC News Australia

В Австралії відкриття печери принцеси Маргарет Роуз у штаті Вікторія перенесли на кінець 2027 року. Туристичний об’єкт поблизу кордону з Південною Австралією закритий для відвідувачів із 2021 року, коли його оператори пішли на пенсію в період обмежень на подорожі через COVID-19.

Як повідомляє ABC News, Parks Victoria переглянула графік будівельних робіт через непередбачені обмеження з доступністю підрядників. Біля автостоянки в жовтні встановили знак, на якому завершення робіт зазначене на грудень 2026 року.

Роботи вартістю понад 2 млн доларів

На модернізацію комплексу передбачили 2 135 000 доларів із коштів платників податків штату Вікторія. Проєкт охоплює будівництво нових туалетів, оновлення інфраструктури водовідведення та зони для відвідувачів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Parks Victoria заявила, що вже завершила встановлення нового освітлення в печері, поручнів, удосконалення сходів та оновлення електричних систем. Представник уряду Вікторії зазначив, що печери важливі для місцевого туризму і влада продовжує роботи для їхнього повторного відкриття.

Місцеві скаржаться на занедбаність

Місцевий туристичний оператор Девід Грем розповів, що на території встановили ворота через випадки вандалізму. За його словами, занедбаний центр для відвідувачів і відсутність постійного мешканця в сусідній резиденції роблять комплекс уразливим. Він також зазначив, що неодноразове перенесення відкриття шкодить місцевому бізнесу.

Депутатка Ліберальної партії Рома Брітнелл заявила, що об’єкт залишили занепадати. Місцевий рибалка Кім Маллер, який відвідував печеру з дитинства, висловив сподівання на її швидке відкриття. За його словами, туристів приваблювали освітлені сталактити й сталагміти. Деякі мандрівники, які приїжджають до закритого комплексу, вважають, що попередження про закриття варто зробити помітнішими.

Читай нас у