Відновлення освіти в Газі може тривати до семи років — Asharq Al-Awsat

Відновлення системи освіти в секторі Гази після тривалих перерв у навчанні та воєнних дій може тривати до семи років. Про це в інтерв’ю Asharq Al-Awsat заявила директорка з освіти Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт Джулія Дікум.

За її словами, на початку навчального року у вересні 2026 року представники агентства зустрічали дітей, які мали б навчатися у третьому класі, але вперше потрапили до шкільної будівлі. Деякі учні останніх класів початкової школи через пандемію COVID-19 та три роки війни мали не більш як один повний навчальний рік очного навчання.

Великі прогалини у навчанні

Дослідження Кембриджського університету, Центру ліванських досліджень і БАПОР раніше прогнозувало, що сукупні перерви можуть відкинути учнів на п’ять років у засвоєнні навчальної програми. Дікум вважає, що зараз масштаб втрат знань, імовірно, ще більший. Вона також наголосила на психологічних травмах дітей через втрати, постійний страх обстрілів і невизначеність.

На початку 2026–2027 навчального року понад 200 тисяч дітей у Газі не мали доступу до організованого навчання, повідомила Дікум. Водночас Освітній кластер у вересні 2026 року зафіксував 495 680 учнів у 687 навчальних просторах, які організували партнери гуманітарної відповіді.

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Втім, відвідування таких просторів не означає повернення до звичайного шкільного дня. Учні мають менше навчальних годин через переповненість, нестачу приладдя, пошкоджені будівлі та тимчасові приміщення без належних умов водопостачання й санітарії. Додатковими перешкодами є переміщення населення та небезпека вибухонебезпечних залишків війни.

Навчання у наметах і дистанційно

Нині навчання зосереджене на чотирьох предметах: арабській та англійській мовах, математиці й природничих науках. Паралельно розширюють програми психосоціальної підтримки. Університети, а також заклади технічної та професійної освіти в Газі теж зазнали значних руйнувань і працюють у зміненому форматі.

Наприкінці вересня 2026 року БАПОР керувало приблизно 84 тимчасовими навчальними просторами в Газі, які охоплювали майже 100 тисяч учнів. Ще близько 280 тисяч учнів з першого по дев’ятий клас здобували організовану дистанційну освіту. Очні заняття проводять у наметах і в частині класів шкіл БАПОР, а деякі родини щодня звільняють простір від власних речей для уроків.

Міністерство освіти і вищої освіти Палестинської адміністрації схвалило програми з матеріалами, що відповідають палестинській навчальній програмі, зокрема дистанційне навчання БАПОР. Водночас неакредитовані ініціативи, за оцінкою Дікум, не забезпечать нинішньому поколінню широкий доступ до вищої освіти. Вона також зазначила, що фінансова криза БАПОР може ускладнити продовження та розширення освітніх програм.

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