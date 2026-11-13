Видобуток нафти в Іраку сягнув 4,6 млн барелів на добу — OilPrice

В Іраку видобуток сирої нафти у жовтні сягнув 4,6 млн барелів на добу, що стало найвищим показником із 2019 року. Порівняно з вереснем обсяг виробництва зріс на 540 тис. барелів на добу, повідомляє OilPrice з посиланням на листопадовий звіт Міжнародного енергетичного агентства про нафтовий ринок.

За оцінкою МЕА, жовтневий видобуток Іраку приблизно на 170 тис. барелів на добу перевищив квоту країни в межах угоди ОПЕК+.

Зростання видобутку в країнах Затоки

Кувейт у жовтні також наростив виробництво сирої нафти — з 1,58 млн барелів на добу у вересні до 2,03 млн барелів на добу. Водночас видобуток країни залишався приблизно на 650 тис. барелів на добу нижчим за її ліміт ОПЕК+.

Саудівська Аравія, за даними МЕА, збільшила видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу — з 8,93 млн у вересні до 9,99 млн у жовтні. Агентство оцінює, що саудівський видобуток у жовтні був на 480 тис. барелів на добу нижчим за квоту ОПЕК+.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різні оцінки Саудівської Аравії

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК, що у жовтні видобула 10,563 млн барелів на добу — дещо більше за свою квоту, яка становить близько 10,5 млн барелів на добу. У щомісячному звіті ОПЕК Саудівська Аравія зазначила, що частину приросту виробництва спрямували до сховищ, тому постачання нафти на внутрішній ринок та на експорт зросло не так суттєво, як видобуток.

За даними Саудівської Аравії, постачання нафти на внутрішній і зовнішній ринки становило 7,122 млн барелів на добу в серпні, 7,988 млн у вересні та 9,2 млн у жовтні.

Перевалка вантажів у Ормузькій протоці

Виробники з країн Затоки збільшили видобуток на тлі активнішого транспортування нафти через Ормузьку протоку. Зростання потоків із серпня пов’язане з перевезенням вантажів меншими танкерами через протоку з подальшою перевалкою на супертанкери в Оманській затоці.

Читай нас у