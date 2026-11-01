Відставні посадовці Пакистану закликали поважати волю людей — Dawn

В Ісламабаді група відставних державних службовців, дипломатів і генералів закликала до рівного ставлення до всіх провінцій Пакистану та застерегла від конституційних змін, нав’язаних усупереч волі громадян. Автори заяви вважають, що на тлі поглиблення політичної та економічної кризи під загрозою можуть опинитися єдність і майбутнє країни, повідомляє Dawn.

Заклик до конституційного правління

Заяву, передану виданню в суботу, поширив клуб Роедад Хана. Dawn описує його як «відставлений істеблішмент» Ісламабада, оскільки до нього входять впливові колишні посадовці.

Документ підписали колишній очільник Повітряних сил, головний маршал авіації у відставці Аббас Хаттак, колишній чиновник Шакіл Дуррані, а також ексдипломати Ашраф Джахангір Казі, Хумаюн Казі й Асіф Дуррані. Вони заявили, що конституційне правління має бути реальністю, а не формальністю, а військові мають повернутися до своєї основної місії — захисту країни та виконання присяги.

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Дискусія про нові провінції

Заява пролунала на тлі відновлення дискусій про перебудову провінційної системи після пропозицій високопосадовців створити нові провінції. Ці ідеї викликали заперечення політичних сил, які побоюються, що зміна провінційної карти послабить автономію регіонів і змінить чинний баланс влади.

Клуб також відкинув модель гібридного управління, за якої виборні цивільні інституції діють поруч із невиборним центром влади. На думку авторів заяви, така система посилює політичне невдоволення та підриває конституційний лад. Вони закликали повернутися до волевиявлення громадян на останніх загальних виборах або провести нові вибори за участю всіх національних і регіональних партій та обраних ними лідерів.

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