Відставний генерал Лі Тіншен має очолити академію дронів Тайваню — Taipei Times

На Тайвані заступник представника у Філіппінах, відставний генерал-лейтенант ВПС Лі Тіншен має повернутися до країни та обійняти посаду генерального директора Глобальної академії безпілотних літальних апаратів (GUAVA). Про це Taipei Times повідомило з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника видання, робочу групу Міністерства закордонних справ Тайваню з дронової дипломатії планують об’єднати з GUAVA. Мета такого кроку — консолідувати ресурси та прискорити дронову дипломатію Тайваню й співпрацю у сфері асиметричної безпеки.

Досвід у війську та дипломатії

64-річний Лі Тіншен є випускником Академії ВПС Республіки Китай. Він має досвід польотів на винищувачах F-5E та належить до небагатьох вищих офіцерів тайванських збройних сил, які здобували освіту у США. Раніше він також був заступником командувача ВПС і помічником заступника начальника Генерального штабу з питань зв’язку, електроніки та інформації.

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Після завершення військової служби у званні генерал-лейтенанта Лі працював заступником виконавчого директора, а згодом виконавчим директором Інституту досліджень національної оборони та безпеки. Посаду заступника представника Тайваню у Філіппінах він обійняв у вересні 2024 року.

Реформа дронової дипломатії

Під час роботи у Філіппінах Лі сприяв візиту до Маніли генерала, який перебуває на активній службі, а також першим офіційним обмінам між береговою охороною Тайваню та Філіппін після припинення дипломатичних відносин між сторонами у 1974 році, стверджує джерело.

Він також допомагав із передачею Філіппінам списаного 453-тонного судна Kinmen для гуманітарних пошуково-рятувальних операцій. За інформацією джерела, після об’єднання з повністю приватно фінансованою GUAVA її головою має стати Лі Ханьмін, тоді як Лі Тіншен відповідатиме за практичне виконання політики як генеральний директор. Такий формат, як очікується, дасть змогу гнучкіше вести переговори щодо комерційних можливостей, передання технологій і міжнародного спільного виробництва.

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