Відставний генерал закликав поширити призов в Естонії на жінок — ERR News

В Естонії відставний генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявив, що країна в майбутньому не зможе набрати достатньо призовників лише серед чоловіків через демографічну ситуацію. На його думку, для поповнення військового резерву призов слід поширити на жінок.

Пальм виступив під час публічної лекції міністра оборони Мартіна Герема в Тартуському університеті. Як повідомляє ERR News, відставний військовий вважає, що до 2040 року Естонія не зможе виконати ціль із набору понад 4,1 тисячі призовників щороку.

Проблема поповнення резерву

За словами Пальма, строк служби триває приблизно рік, однак після її завершення люди залишаються в резерві та можуть залучатися до щорічних навчань. Саме оновлення резерву він назвав головним викликом.

Він зазначив, що нині до служби залучають трохи більше ніж половину чоловіків із кожної вікової групи. Серед причин — стан здоров’я та інші обставини. Пальм порівняв ситуацію з Фінляндією, де військову підготовку проходять близько 60% представників кожної вікової групи, але, за його оцінкою, навіть такого показника Естонії було б недостатньо.

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Аргументи щодо служби жінок

Пальм відкинув аргумент про нібито невідповідність жінок фізичним вимогам: за його словами, молода жінка в добрій фізичній формі відповідає встановленим для чоловіків нормативам. Водночас він визнав потребу розробляти спорядження, пристосоване до жіночої статури, зокрема бронежилети та шоломи.

Він також заявив, що більша частка жінок у Силах оборони Естонії позитивно вплинула б на військове керівництво та ухвалення військових рішень. Нині жінки служать у Силах оборони як кадрові військові, а також беруть участь у добровольчих організаціях оборони.

Раніше директорка Агентства оборонних ресурсів Ану Раннавескі заявляла, що питання жіночого призову полягає радше не в тому, чи запроваджувати його, а коли саме. Водночас міністр оборони Мартін Герем і командувач Сил оборони Андрус Меріло виступають за заохочення жінок до служби зі збереженням її добровільного характеру.

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