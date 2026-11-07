Відзев переміг Погонь 3:0 і вперше за пів року виграв удома — Interia Sport

Польський «Відзев» у Лодзі переміг «Погонь» зі Щецина з рахунком 3:0 у матчі 14-го туру Екстракляси. Це перша домашня перемога команди за 168 днів — востаннє вона вигравала на своєму полі в заключному турі попереднього сезону, повідомляє Interia Sport.

Голи Відзева

Рахунок на 33-й хвилині відкрив Кароль Свідерський. Він обіграв Лукаса Віллена та пробив по воротах, а м’яч після рикошету опинився у сітці.

На початку другого тайму господарі могли подвоїти перевагу: Юльян Шеху влучив у воротаря з шести метрів, а гол Даріана Малеса після добивання не зарахували через офсайд. Згодом Себастьян Берґєр пробив вище воріт.

Другий гол «Відзева» забив Стів Капуаді на 63-й хвилині. Після подачі Франа Альвареса Рікардо Вісус головою влучив у поперечину, а Капуаді успішно зіграв на добиванні.

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Гол Вісьнєвського після заміни

Остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Пшемислав Вісьнєвський, який вийшов на поле на 76-й хвилині. Захисник головою завершив розіграш кутового.

Перед матчем Вісьнєвського не включили до стартового складу «Відзева». За даними видання, раніше головний тренер збірної Польщі Ян Урбан також не викликав футболіста на матчі Ліги націй. Для команди з Лодзі це була перша перемога в сезоні, а під керівництвом Матеуша Столярського вона до цього провела шість матчів без виграшів.

У зустрічі «Відзев» завдав 15 ударів проти 11 у суперника та мав п’ять ударів у площину воріт. Володіння м’ячем було трохи вищим у «Погоні» — 52% проти 48%.

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