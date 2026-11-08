Вʼєтнам прийме форум партій Азії та Океанії у 2028 році — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, Вʼєтнаму передали прапор і церемоніальний молоток Міжнародної конференції азійських політичних партій (ICAPP). У 2028 році країна прийме 14-ту Генеральну асамблею організації, повідомляє Korea Herald.

Дводенна 13-та Генеральна асамблея ICAPP зібрала представників 83 політичних партій із 36 країн, за даними організаторів. Її спільно організували правляча Демократична партія Кореї та головна опозиційна Партія народної сили. Сеул уперше за 20 років став місцем проведення форуму після четвертої Генеральної асамблеї 2006 року.

Сеульська декларація

Асамблея відбулася під гаслом «Відновлення довіри у світі, що змінюється» та завершилася одностайним ухваленням Сеульської декларації. Документ стосується посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до демократичного врядування, швидкого розвитку штучного інтелекту та кліматичної кризи.

Декларація містить заклики до мирного врегулювання конфліктів, відповідального розвитку ШІ, посилення кліматичних заходів і співпраці попри політичні та ідеологічні розбіжності. Голова постійного комітету ICAPP Чон Ий Йон наголосив, що ухвалення документа не означає повної згоди учасників з усіх питань, але засвідчує їхню готовність шукати сфери для спільної роботи.

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Війна, ШІ та клімат

Чон окремо звернув увагу на положення декларації про відмову від війни як інструменту примусу. На пресконференції після закриття він заявив, що цей пункт демонструє прихильність учасників до мирного розвʼязання спорів.

У документі також зазначено потенційні переваги ШІ для економіки, охорони здоровʼя та освіти, а також ризики втрати робочих місць, порушення приватності, дезінформації та зловживання новітніми технологіями. Учасники закликали до міжнародної співпраці щодо гарантій безпеки для ШІ високого ризику, зокрема прозорості, підзвітності, захисту даних і змістовного людського контролю.

Декларація також закликає розвинені економіки виконувати зобовʼязання зі скорочення викидів і підтримувати вразливі країни фінансово та технологічно. Заступник міністра закордонних справ Вʼєтнаму Нго Ле Ван назвав проведення наступної асамблеї честю та відповідальністю.

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