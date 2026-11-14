Vietnam SuperPort заявив про п’ятикратне зростання доходу термінала — Fortune

У провінції Футо на північ від Ханоя логістичний хаб Vietnam SuperPort вартістю близько $300 млн розвиває вантажний авіатермінал, який уже працює. Генеральний директор компанії Яп Квонг Венг заявив, що щомісячний дохід термінала з липня зріс уп’ятеро. Клієнтами об’єкта, за його словами, є FedEx, великі експедиторські компанії та виробники електроніки й обладнання для штучного інтелекту.

Як повідомляє Fortune, Vietnam SuperPort є спільним підприємством сінгапурської логістичної компанії YCH Group і в’єтнамського конгломерату T&T Group. Хаб площею 83 гектари розташований на маршрутах між електронним виробничим поясом В’єтнаму та кордоном із Китаєм, звідки надходить більшість компонентів. Проєкт має поєднати автомобільні, залізничні, повітряні й морські перевезення в одну логістичну послугу.

Мита та походження товарів

Керівник SuperPort зазначив, що компанії планують роботу в умовах нестабільності американських мит. На початку року мита на товари з В’єтнаму становили 20%, а з липня для більшості товарів діє імпортне мито у 12,5% після розслідування США за Section 301 щодо контролю за дотриманням трудових норм. Надалі тарифи можуть змінитися внаслідок торговельних переговорів США та В’єтнаму або додаткових американських перевірок промислового надвиробництва та захисту інтелектуальної власності.

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У Вашингтоні частина представників адміністрації президента Дональда Трампа висловлює занепокоєння, що китайські компанії можуть здійснювати у В’єтнамі мінімальну обробку товарів, аби уникати вищих мит на продукцію з Китаю. У проміжній торговельній угоді США та В’єтнаму минулого року Ханой погодився на 40-відсоткове мито на товари, які визнають перевантаженими з Китаю. Водночас подробиць щодо таких критеріїв або порядку перевірки Fortune не навело.

Інфраструктура і витрати

За даними Fortune, В’єтнам прагне знизити логістичні витрати, які нині оцінюють у 16–20% ВВП, до менш ніж 12% до 2030 року. Країна інвестує $11 млрд у залізничну лінію Лаокай—Ханой—Хайфон, що має поєднати китайську залізничну мережу з глибоководним портом Хайфон. Також В’єтнам має замінити перевантажений аеропорт Таншоннят новим аеропортом Лонгтхань, що має збільшити вантажні потужності на півдні країни.

SuperPort планує до 2030 року створити мережу з чотирьох портів у Південно-Східній Азії. Серед запланованих об’єктів — 130-гектарний мультимодальний комплекс Cambodia SuperPort у провінції Кампонгспи поблизу Пномпеня та хаб у провінції Тейнінь на кордоні В’єтнаму з Камбоджею.

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