Дослідники Mayo Clinic виявили 70 варіантів гена BRCA2, носійство яких пов’язане з помірним ризиком розвитку раку грудей. Вони частково порушують функцію гена, тому їх назвали гіпоморфними варіантами. Результати дослідження, опублікованого в Nature Communications, можуть допомогти точніше оцінювати індивідуальний ризик і добирати підходи до спостереження та профілактики, повідомляє News-Medical.

Оцінка довічного ризику

Науковці дослідили вплив цих генетичних змін на роботу BRCA2, а також проаналізували дані генетичного тестування великої кількості людей, які проходили обстеження на спадкові онкологічні синдроми. За їхніми оцінками, у людей, які успадкували визначені варіанти, довічний ризик раку грудей становить від 20% до 25%.

Для порівняння, носії поширеніших шкідливих варіантів BRCA2 мають оцінений довічний ризик у межах 50–70%. Через нижчий рівень ризику ці зміни також класифікували як патогенні варіанти зі зниженою пенетрантністю. Це означає, що не всі патогенні зміни BRCA2 пов’язані з однаковою імовірністю захворювання.

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Скринінг і можливе лікування

Автори зазначили, що носії таких варіантів можуть відповідати критеріям для регулярних мамографій і МРТ молочних залоз та мати користь від такого спостереження. Точніша оцінка ризику також може бути важливою під час обговорення з лікарями операцій для його зниження.

Дослідники окремо перевірили, чи можуть пухлини, пов’язані з гіпоморфними варіантами BRCA2, бути чутливими до інгібіторів PARP — класу таргетних препаратів, що перешкоджають відновленню пошкодженої ДНК у ракових клітинах. Отримані дані вказують, що частина таких пухлин може реагувати на цю терапію; доцільність лікування для конкретного пацієнта може визначати тестування пухлини.

Роботу виконали спільно з дослідниками Ambry Genetics. Команда продовжує ідентифікувати та характеризувати гіпоморфні варіанти BRCA1 і BRCA2, пов’язані зі спадковим ризиком раку грудей.

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