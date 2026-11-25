Команда Mass General Brigham Cancer Institute виявила додаткові мутації гена PIK3CA, які можуть сприяти стійкості гормон-рецептор-позитивного метастатичного раку молочної залози до досліджуваних препаратів. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Cancer Discovery.

Аналіз ДНК 32 пацієнтів

Науковці проаналізували пухлинну ДНК, що циркулювала в крові, до та після лікування у 32 пацієнтів із гормон-рецептор-позитивним метастатичним раком молочної залози з мутаціями PIK3CA. Учасники отримували досліджувані інгібітори PI3Kα — зовегалісиб або терсолісиб.

Ці препарати зв’язуються з ферментом PI3Kα в іншій ділянці, ніж схвалені інгібітори PI3Kα. За даними авторів роботи, наявні схвалені препарати менш селективні та можуть спричиняти суттєві побічні ефекти.

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Мутації поблизу ділянки зв’язування

Багато вторинних мутацій PIK3CA, що виникли у пацієнтів після терапії, були зосереджені поблизу ділянки, з якою зв’язуються нові препарати. У клітинних моделях дослідники перевірили ці зміни та визначили мутації, що призводили до набутої резистентності.

У лабораторних моделях поєднання низьких доз схвалених інгібіторів PI3Kα із досліджуваними препаратами, селективними до мутантного ферменту, пригнічувало резистентні ракові клітини. У мишей така комбінація забезпечувала триваліше пригнічення пухлин, ніж кожен із підходів окремо.

Онколог Дежан Юрич, один зі старших авторів дослідження, зазначив, що виявлені зміни потенційно можуть допомогти відстежувати появу додаткових мутацій PIK3CA під час лікування, оцінювати ймовірність прогресування хвороби та розглядати перехід на інші варіанти терапії. Інгібітори PI3Kα нового покоління нині вивчають у клінічних дослідженнях II та III фаз для лікування гормон-рецептор-позитивного/HER2-негативного раку молочної залози й інших поширених пухлин.

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