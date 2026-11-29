Військова прокуратура Армії оборони Ізраїлю повідомила родині Нетанеля Шкруна, який загинув після стрілянини біля Неве-Цуфа на Західному березі Йордану, про намір вимагати смертної кари для підозрюваного. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Обвинувачення за оновленими нормами

За даними видання, це може стати першим обвинувальним актом після внесення у травні змін до Указу про положення безпеки. Зміни передбачають обов’язковий смертний вирок для осіб, яких визнають винними в умисному спричиненні смерті за статтею 209(a1).

Водночас Армія оборони Ізраїлю заявила, що військовий суд призначає довічне ув’язнення, якщо виняткові обставини не вимагають іншого рішення.

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Стрілянина біля джерела

За версією військових, напередодні Йом-Кіпуру підозрюваний прибув до джерела Ейн-Рая поблизу Неве-Цуфа та відкрив вогонь по людях, які там перебували. Після прибуття співробітника служби безпеки сталася перестрілка, під час якої підозрюваний зазнав поранення та залишив місце події.

Парамедик служби Маген Давід Адом повідомив, що потерпілого віком близько 30 років знайшли непритомним в автомобілі з кількома вогнепальними пораненнями. Медики провели серцево-легеневу реанімацію, відновили йому пульс і гелікоптером доправили до медичного центру Рабіна — кампусу Бейлінсон у Петах-Тікві, де він згодом помер від поранень.

За даними Армії оборони Ізраїлю, підозрюваного згодом знайшли в лікарні в районі Рамалли, затримали та допитали сили безпеки.

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