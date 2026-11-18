Суданська армія та союзні їй сили просунулися у трьох районах штату Західний Кордофан у Судані, тоді як воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) відступили. Про це з посиланням на військові джерела повідомляє Anadolu Agency.

Операції у Західному Кордофані

За даними джерел, військові проводили зачистки у селах району Аль-Хувай, а також у місцевостях на північ і схід від Аль-Нухуда та Абу-Забада. У понеділок речник сил спеціальних операцій армії Мохамед Дідан заявив, що військові взяли під контроль Аль-Саатат, розташований на північний схід від Абу-Забада.

За словами Дідана, Абу-Забад має стратегічне значення, оскільки з'єднує північну та південну частини Західного Кордофану. За даними суданських посадовців, просування відбулося після взяття армією Аль-Хувая в п'ятницю. Аль-Хувай розташований приблизно за 100 кілометрів від Аль-Нухуда.

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Потреба в гуманітарній допомозі

Місцевий Комітет з надзвичайних ситуацій Дар-Хамар закликав доправити до Аль-Хувая продовольство, медикаменти та екстрені запаси. У комітеті заявили, що армія повернула контроль над вісьмома адміністративними районами, і закликали владу штату та торговців спрямувати до району колони з постачанням.

Війна між суданською армією та RSF триває з квітня 2023 року і, за даними джерела, забрала десятки тисяч життів. За останньою регіональною оцінкою Агентства ООН у справах біженців, через конфлікт примусово переміщеними стали близько 11,4 мільйона людей.

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