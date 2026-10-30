Військові Ємену заявили про ракетний удар хуситів по Адену — Anadolu Agency

Єменські військові заявили, що угруповання хуситів у п’ятницю випустило балістичні ракети по Міжнародному аеропорту Адена та президентському палацу Маашик у південному місті Аден, Ємен. Про це в заяві повідомив речник єменських військових Маджед Абдулла ан-Нузайлі, передає Anadolu Agency.

Цілі ракетного запуску

За словами речника, цілями запуску були саме Міжнародний аеропорт Адена і президентський палац Маашик.

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Попередній удар по аеропорту

Повідомлення про нові атаки з’явилося наступного дня після відновлення роботи аеропорту Адена. До цього його роботу тимчасово зупинили після ракетного удару хуситів у середу.

За даними єменської влади, внаслідок удару в середу поранення дістали двоє цивільних, а аеропорт зазнав пошкоджень. На злітно-посадковій смузі провели аварійні ремонтні роботи. Anadolu Agency також зазначає, що цей удар порушив виконання рейсів.

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