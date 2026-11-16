Військові Ізраїлю перекрили дорогу до будинків біля Єрихона — Jerusalem Post

Ізраїльські військові перекрили для єврейських сімей під’їзну дорогу до комплексу будинків поблизу Єрихона на Західному березі річки Йордан. У мешканців також вилучили видану Армією оборони Ізраїлю зброю, повідомляє Jerusalem Post.

Раніше цього місяця 13 єврейських сімей без координації або схвалення з боку військових оселилися у восьми будівлях на околиці Єрихона. Ізраїльська цивільна адміністрація перевіряє законність придбання нерухомості та права власності на неї, які поки не встановлено.

Заходи безпеки

Центральне командування ізраїльської армії дійшло висновку, що з міркувань безпеки сім’ї не потребують негайної евакуації. Водночас його командувач генерал-майор Аві Блут вирішив не вдаватися до кроків, які могли б легітимізувати одностороннє заселення.

Військові запровадили на місці «обмежені заходи безпеки». Зокрема, найближчий військовий пост посилили з підрозділу чисельністю відділення до взводу, а також вилучили у мешканців видану армією зброю. Служби безпеки активізували збір розвідданих через побоювання можливих нападів.

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Обмеження доступу

Інженерні підрозділи Центрального командування перекрили для цих родин доступ до дороги, що веде до зони А, аби вони не користувалися маршрутами з високим ризиком нападів. За даними командування, в’їзд до зони А для мешканців заборонений.

Доступ до комплексу дозволений лише із зони C через зону вогневих навчань Прикордонної поліції та за координацією з нею. Військові також припинили супроводжувати цивільних до району комплексу, хоча в перші дні після заселення такі випадки траплялися.

Крім того, Аві Блут наказав не допустити самовільного заселення сусідніх будівель, що належать двом бедуїнським сім’ям. Вони залишили ці будівлі через побоювання ескалації напруженості поблизу Єрихона. Речник армії заявив, що йдеться про незаконне будівництво в зоні C, щодо частини якого тривають процедури примусового виконання та діють накази про знесення.

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