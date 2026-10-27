Військові Ізраїлю розігнали протест у Хевроні — Jerusalem Post

У Хевроні на Західному березі Йордану ізраїльські військові застосували світлошумову гранату, щоб розігнати палестинців, які протестували проти військової операції та запланованих знесень у районі. Акція відбулася в день виборів в Ізраїлі, повідомляє Jerusalem Post.

Протест і військова операція

У протесті брали участь чоловіки, жінки та діти. Один із літніх учасників тримав плакат проти колективного покарання, блокад і переміщення людей. Військові заявили, що застосували гранату, аби продовжити операцію.

Операцію проводять у районах поблизу контрольно-пропускного пункту, де минулої п’ятниці палестинські озброєні нападники застрелили двох ізраїльських військових. Ізраїльська армія у неділю повідомила, що її підрозділи проводитимуть знесення в цій місцевості. Водночас, за даними армії, під час обшуків у будинках зброї не знайшли.

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Дані ООН і обмеження руху

У понеділок ООН заявила, що через військову операцію понад 3 тисячі палестинців були змушені залишити свої домівки. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав колективне покарання тяжким порушенням міжнародного права та заявив, що погрози спорожнити й знести цілі райони викликають занепокоєння щодо етнічних чисток.

Після нападу на КПП Ізраїль заблокував в’їзди до більшості палестинських міст і селищ на Західному березі, суттєво обмеживши пересування населення. Переміщена жителька Нура Нассер розповіла, що через блокади їй було складно отримати медичну допомогу.

Деякі палестинські посадовці звинуватили прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в посиленні тиску на Західному березі одночасно з виборами, щоб мобілізувати прихильників правого крила. Уряд Ізраїлю називає операцію відповіддю на вбивство військових.

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