Канадські військові заявили, що пожежу на військовій базі Вейнрайт у провінції Альберта, внаслідок якої загинули четверо солдатів, спричинили навчання з використанням бойових гранат. Ще 39 військовослужбовців зазнали поранень, 27 із них госпіталізували.

Вогонь посилив сильний вітер

Як повідомляє Al Jazeera, займання виникло на гранатометному стрільбищі під час військових навчань у суботу. Командувачка Групи військової поліції Канадських збройних сил бригадна генералка Ванесса Генрехан сказала, що зміна напрямку та швидкості вітру суттєво посилила пожежу.

Полум’я поширилося на іншу навчальну ділянку бази. За словами Генрехан, пожежники не могли безпосередньо гасити вогонь, оскільки він виник у «постійній небезпечній зоні» стрільбища.

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Підготовка до розгортання в Латвії

Пожежа поширилася під час інтенсивних бойових тренувань за участю роти «Чарлі» 3-го батальйону легкої піхоти принцеси Патрісії. Близько 84 солдатів розподілили між гранатометним стрільбищем та ділянкою, де вони відпрацьовували атаки на умовні позиції противника. Вогонь дістався другої ділянки.

Солдати й резервісти брали участь у навчаннях перед запланованим розгортанням до Латвії, де канадські сили проводять найбільшу міжнародну військову операцію. База Вейнрайт є однією з найбільших баз Канадських збройних сил і регулярно приймає навчання за участю військових із країн НАТО.

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