Кілька військових літаків Росії — держави-агресора — вранці у вівторок ненадовго увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї. Південнокорейські ВПС розгорнули винищувачі у відповідь, повідомляє Korea Herald з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів країни.

Літаки не порушували повітряний простір

Південнокорейські військові виявили російські літаки ще до їхнього входження до зони ідентифікації ППО. Винищувачі розгорнули, щоб бути готовими до можливих непередбачених обставин.

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Згодом російські літаки залишили зону, не порушивши повітряного простору Південної Кореї. Зона ідентифікації ППО не є частиною територіального повітряного простору: її встановлюють, щоб іноземні літаки ідентифікували себе та уникали випадкових зіткнень. Росія та Китай не визнають юрисдикції Південної Кореї над цією зоною, посилаючись на відсутність підстав у міжнародному праві.

Попередні входження до зони

Близько трьох місяців тому кілька російських військових літаків також увійшли до зони над Східним морем і залишили її. Тоді Південна Корея також розгорнула винищувачі. У червні майже десять китайських і російських військових літаків увійшли та вийшли із зони над східними й південними водами країни під час імовірних спільних навчань. Після цього Сеул висловив обом сторонам рішучий протест дипломатичними каналами через несанкціоноване входження.

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