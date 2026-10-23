Військові Лівану та Британії завершили навчання Pegasus Cedar — The National

У Лівані завершилися тритижневі спільні військові навчання Pegasus Cedar 2026 за участю військовослужбовців ліванської армії та Великої Британії. Маневри відбулися в казармах Хаммани на схід від Бейрута, повідомляє The National.

Умовний штурм із вертольотами

У навчаннях брали участь військові елітного десантно-штурмового полку Лівану та 4-го батальйону Королівського полку Шотландії. До заходу також залучили представників ще шести країн, серед яких США, Катар і Йорданія.

Фінальним етапом стала умовна штурмова операція. Вертольоти Ліванських збройних сил пролетіли над долиною та висадили британських і ліванських військових на даху будівлі, звідки ті відпрацювали атаку. За даними видання, сценарій навчань передбачав імітацію ліквідації терористичної групи із застосуванням дронів, вертольотів та озброєння середнього калібру.

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Співпраця армій

Командир британського контингенту підполковник Алекс Філліпс заявив, що навчання дали змогу військовим двох країн перейняти досвід одне одного та зміцнити взаємну підтримку. Британський контингент зазвичай базується в гарнізоні Декелія на Кіпрі.

Навчання стали першими спільними маневрами Лівану та Великої Британії від початку війни Ізраїлю в Газі після нападів, очолюваних ХАМАС, 7 жовтня 2023 року. Вони продовжили спільні навчання, що відбулися у вересні 2023 року та були названі найбільшими за участю британських і ліванських військових.

Ліванські збройні сили значною мірою залежать від іноземної підтримки через обмежене фінансування й оснащення. Підтримуваний США мирний процес передбачав, що ліванська армія відновить державний контроль і роззброїть підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» в обмін на виведення ізраїльських військ. За даними The National, цей процес значною мірою зупинився, а «Хезболла» відкинула угоду, підписану в червні.

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