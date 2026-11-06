Військові Нігерії заперечили перемир’я з Боко Харам — Anadolu Agency

Військові Нігерії заявили, що не укладали угоди про припинення вогню з угрупованнями Боко Харам, «Ісламська держава в Західній Африці» (ISWAP) та іншими збройними групами. Представник штабу оборони генерал-майор Самаїла Уба на брифінгу в Абуджі заявив, що жодного припинення вогню немає.

За даними Anadolu Agency, командування повідомило, що військові продовжуватимуть операції проти угруповань, які загрожують громадській безпеці, а також проти викрадачів людей та інших злочинних мереж. У штабі оборони зазначили, що проти злочинців діятимуть у межах законних військових операцій або притягатимуть їх до відповідальності.

Повідомлення про можливі переговори

Заява військових пролунала після вересневого матеріалу The New Humanitarian. Видання, посилаючись на трьох співрозмовників, які мають контакти серед високопоставлених учасників збройних угруповань, стверджувало, що уряд нібито уклав тимчасове перемир’я з фракцією Боко Харам під керівництвом Ібрагіма Бакури Доро.

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За цими даними, домовленість нібито діяла з червня після переговорів, які забезпечили звільнення 360 цивільних, викрадених у громаді Нгоше в штаті Борно на північному сході країни. Також ішлося про можливу виплату бойовикам 5 млрд найр, або близько 3,7 млн доларів. Уряд Нігерії заперечив здійснення такого платежу.

Операції у вересні та жовтні

Уба повідомив, що у вересні та жовтні військові провели 588 безпекових операцій. За його словами, було знешкоджено 435 терористів і бандитів, затримано 809 підозрюваних, а 198 повстанців здалися.

Військові також, за словами представника штабу оборони, врятували 717 викрадених людей і вилучили 5 666 одиниць зброї, боєприпасів, вибухівки та саморобних вибухових пристроїв. Збройні сили відстежують бойовиків, які залишають свої традиційні осередки, щоб не допустити створення ними баз в інших частинах Нігерії.

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