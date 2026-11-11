Військовий керівник Південної Кореї оглянув ППО на борту KF-21 — Korea Herald

У Південній Кореї голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Джин Йон Сон перевірив стан повітряної оборони на борту вітчизняного винищувача KF-21. 11 листопада він відвідав 16-те винищувальне авіакрило в повіті Єчхон, повідомляє Korea Herald.

Політ KF-21 і FA-50

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, Джин Йон Сон очолив груповий політ за участю винищувачів KF-21 та FA-50. Під час зустрічі з пілотами він закликав військових підтримувати готовність і спроможності для стримування противника завдяки перевазі в повітрі, а також негайно реагувати на надзвичайні ситуації.

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Перевірка протиракетної оборони

Голова комітету також відвідав підрозділ Повітряних сил, відповідальний за розвідку запусків балістичних ракет. Він перевірив оперативну готовність системи протиповітряної та протиракетної оборони Кореї KAMD, назвавши її ключовим елементом національної системи стримування, що складається з трьох компонентів.

Система раннього попередження

KAMD призначена для виявлення та перехоплення балістичних та інших ракет на ранніх етапах, щоб зменшити можливі збитки. Двома іншими складовими трикомпонентної системи є система превентивного удару Kill Chain та план Korea Massive Punishment and Retaliation, який передбачає виведення з ладу керівництва Північної Кореї у разі великого конфлікту. Джин Йон Сон наказав військовим цілодобово підтримувати готовність систем раннього попередження для швидкого виявлення ракет будь-якого типу.

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