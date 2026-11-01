Військовий речник Пакистану заявив про готовність до війни дронів — Dawn

У Пакистані генеральний директор ISPR, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі заявив, що збройні сили країни мають вищу оперативну готовність до застосування безпілотників, ніж афганські таліби та Індія. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, фрагменти якого оприлюднило Dawn.

За словами Чаудрі, пакистанська армія адаптується до змін у характері війни та враховує потреби для контактних і дистанційних бойових дій, кібероперацій, використання безпілотників і далекобійних місій. Він не став розкривати конкретні способи застосування військовими штучного інтелекту, квантових і кібернетичних технологій, але заявив, що такі технології можуть і мають використовуватися.

Заяви про дрони та Індію

Представник ISPR заявив, що Пакистан не вважає використання безпілотників афганськими талібами окремою визначальною загрозою. Він також стверджував, що таліби не мають власних військових спроможностей, окрім отриманих від зовнішніх покровителів, і назвав їх проксі Індії.

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Чаудрі нагадав про конфлікт з Індією у травні 2025 року. За його твердженням, тоді Пакистан збив десятки високотехнологічних дронів, запущених через східний кордон. Ці відомості подано як заяви пакистанського військового керівництва.

Напруження з Афганістаном

Ісламабад неодноразово вимагав від адміністрації талібів у Кабулі ліквідувати на афганській території укриття угруповань, зокрема забороненого в Пакистані руху «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP). Пакистанські посадовці заявляють, що такі угруповання використовують Афганістан для нападів у Пакистані, тоді як таліби відкидають позицію Ісламабада щодо використання афганської території як бази для атак.

Чаудрі заявив, що Пакистан не виступає за ізоляцію Афганістану, але міжнародна спільнота, на його думку, має вимагати від влади в Кабулі дій, притаманних державі. Він також закликав припинити підтримку тероризму в Пакистані та прихисток лідерів терористичних угруповань. У матеріалі зазначено, що переговори сторін за посередництва Катару, Туреччини та Китаю не дали результату, а Росія пропонувала сприяти врегулюванню за запитом обох країн.

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