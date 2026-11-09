Військовий суд ДР Конго засудив до страти 66 військових — Anadolu Agency

Військовий суд гарнізону Гоми в провінції Північне Ківу, Демократична Республіка Конго, засудив до страти 66 військовослужбовців. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на радіо ООН Radio Okapi, їх визнали винними за трьома пунктами обвинувачення, зокрема у боягузтві перед обличчям противника.

Вирок у справі понад 70 військових

У справі фігурували понад 70 солдатів 3415-го полку конголезької армії. Чотирьох обвинувачених виправдали, ще одного засудили до 10 років ув’язнення. Серед висунутих обвинувачень також названі заколот і невиконання наказів.

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Арешти у Волікале

За даними джерела, засуджених військових затримали 20 жовтня на території Волікале, де вони, ймовірно, вчинили інкриміновані їм дії. В армії заявили, що процес частково мав на меті посилити дисципліну в збройних силах на тлі безпекової кризи на сході країни.

У жовтні інший військовий суд у ДР Конго засудив до страти 27 солдатів за боягузтво після їхнього відступу з передової під час боїв із повстанцями AFC/M23. За даними місцевих джерел, на сході країни тривають зіткнення між урядовими силами та коаліцією Refoundation of the Nation (FRN), до якої входить M23.

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