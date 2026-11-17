У США очікуваний вихід на біржу розробника ШІ Anthropic може стати тестом для динаміки акцій Samsung Electronics і SK hynix у Південній Кореї. Торги акціями компанії, що розробляє модель Claude, мають розпочатися у четвер. Реакція ринку на дебют може показати рівень довіри інвесторів до подальших вкладень в інфраструктуру штучного інтелекту, повідомляє Korea Herald.

Зобов’язання щодо інфраструктури

Згідно з реєстраційною заявою щодо IPO, поданою Anthropic до Комісії з цінних паперів і бірж США, компанія взяла на себе зобов’язання щодо витрат приблизно на 900,9 млрд доларів. Переважно йдеться про обчислювальні потужності та інфраструктуру, а близько 70,7 млрд доларів із цієї суми припадають на наступні 12 місяців.

Такі витрати можуть підтримати компанії в ланцюгу постачання ШІ-інфраструктури, зокрема південнокорейських виробників напівпровідників. Опитані виданням аналітики також вважають, що успішний дебют Anthropic на біржі може посилити довіру до ШІ-сектора, інвестиційні перспективи якого останнім часом викликають запитання.

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Продажі корейських акцій

Водночас аналітики вказують, що IPO Anthropic може тимчасово відволікти частину іноземного капіталу від південнокорейського фондового ринку. Від першого торгового дня листопада до вівторка іноземні інвестори були чистими продавцями південнокорейських акцій на близько 12,31 трлн вонів, або 9,21 млрд доларів.

Найбільший обсяг продажів припав на SK hynix — 6,68 трлн вонів, тоді як Samsung Electronics посіла друге місце з 1,58 трлн вонів. Аналітики очікують, що тиск на попит іноземних інвесторів може послабшати після завершення IPO. Вони також припускають, що відтік коштів перед дебютом Anthropic може бути меншим, ніж під час лістингу SpaceX у червні, через недавнє зниження на внутрішньому та закордонних ринках.

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