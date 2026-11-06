Викиди CO₂ у Китаї скоротилися на 3,1% у третьому кварталі — OilPrice

У Китаї викиди вуглекислого газу в третьому кварталі року скоротилися на 3,1% через зменшення використання палива в промисловості. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, яке цитує фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Менше нафти й транспортного палива

За оцінкою CREA, споживання нафти в Китаї за три місяці знизилося на 4%. Використання палива у транспортному секторі скоротилося ще відчутніше — на 9%.

Також у третьому кварталі споживання вугілля зменшилося на 3,3%. Водночас знизилися обсяги вимушеного обмеження виробництва електроенергії вітровими та сонячними станціями.

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Тенденція триває понад два роки

Аналітики CREA зазначили, що різке зниження викидів CO₂ продовжує тенденцію до стабільних або спадних показників, яка почалася у березні 2024 року та триває понад два роки.

Окремо CREA повідомив, що в період із березня до серпня Китай скоротив імпорт нафти й газу та більше покладався на альтернативні джерела енергії, зокрема вітер і сонце. За оцінкою центру, це дало змогу заощадити 9,1 млрд доларів на імпорті нафти й газу.

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