Викиди, пов’язані з роботою дата-центрів у світі, до 2030 року можуть зрости на 70%. Такий прогноз зробило Міжнародне енергетичне агентство, яке пов’язує тенденцію зі швидким розвитком штучного інтелекту та збільшенням використання викопного палива для живлення обчислювальної інфраструктури у США та Китаї. Про це повідомляє The Guardian.

Споживання електроенергії подвоїться

За оцінкою агентства, до 2030 року дата-центри споживатимуть удвічі більше електроенергії, ніж нині. Близько трьох чвертей цього приросту припадатиме на глобальне розширення технологій штучного інтелекту.

МЕА підрахувало, що протягом найближчих чотирьох років дата-центри для ШІ додатково споживатимуть 350 терават-годин електроенергії щороку. Це більше, ніж річне споживання електроенергії у Великій Британії.

США та Китай роблять ставку на викопне паливо

За прогнозом МЕА, приблизно половина електроенергії для китайських дата-центрів ШІ до кінця десятиліття надходитиме з вугільних електростанцій. Решту забезпечуватимуть переважно відновлювані джерела, а також меншою мірою атомна енергетика; частка газової генерації буде незначною.

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У США близько 60% електроенергії для дата-центрів до 2030 року, як очікується, вироблятимуть газові електростанції. У серпні існували плани будівництва приблизно 180 ГВт нових газових потужностей, пов’язаних із дата-центрами. Це майже дорівнює сукупній потужності газової генерації, вже встановленої в Європейському Союзі.

Роль відновлюваної енергетики в ЄС

За межами США та Китаю відновлювані джерела мають відігравати більшу роль у забезпеченні дата-центрів електроенергією. У ЄС, за прогнозом агентства, близько 70% електроенергії для таких об’єктів у 2030 році надходитиме з відновлюваних джерел. Далі за часткою йтимуть атомна енергетика, газова генерація та незначний обсяг вугільної.

МЕА також зазначило, що світові поставки серверів для ШІ з 2020 року зросли у 18 разів. Загальна потужність наявних дата-центрів, зокрема об’єктів із серверами, оптимізованими для ШІ, становить 120 ГВт, причому 80% припадає на Китай, США та ЄС.

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