Викиди викопного палива у 2026 році можуть впасти на 0,4% — ABC News Australia

Global Carbon Project прогнозує, що світові викиди від спалювання нафти, газу та вугілля у 2026 році знизяться на 0,4% проти 2025 року. Головним чинником очікуваного скорочення називають падіння нафтових викидів на 2%, яке, ймовірно, пов’язане з тривалими перебоями в Ормузькій протоці, повідомляє ABC News Australia.

Водночас загальний обсяг вуглецевих викидів, за оцінкою дослідників, зросте з 42,8 млрд тонн торік до 43,3 млрд тонн у 2026 році. На цей показник впливають торф’яні пожежі та деградація лісів у Південно-Східній Азії, пов’язані з Ель-Ніньйо.

Роль відновлюваної енергетики

Сонячна та вітрова генерація дедалі більше покривають приріст світового попиту на енергію. За даними Міжнародного енергетичного агентства, сонячна й вітрова енергетика разом забезпечують понад половину нового попиту на електроенергію, випередивши вугілля та газ як найбільші джерела приросту генерації.

МЕА очікує, що у 2026–2031 роках глобальні потужності відновлюваної енергетики зростуть майже на 4800 ГВт — на 57% більше, ніж упродовж попередніх шести років. Водночас за чинними політиками сукупні потужності відновлюваної енергетики до 2030 року досягнуть близько 9710 ГВт, що означатиме зростання у 2,6 раза від рівня 2022 року, але не відповідатиме домовленості COP28 потроїти потужності до 2030 року.

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Регіональна динаміка та кліматичні ризики

У Китаї викиди у 2026 році, за прогнозом, скоротяться на 0,9%, у США — на 1,3%, у Європейському Союзі — на 1,5%, а в Японії — на 1%. Водночас в Індії очікують зростання викидів на 4,4%, що перевищує середньорічний показник у 3,5% за останнє десятиліття.

Керівник Global Carbon Budget Office Університету Ексетера П’єр Фрідлінгстайн зазначив, що спад викидів, частково спричинений геополітичними потрясіннями, не є стійким кліматичним рішенням. За його словами, відновлювана енергетика та електромобілі дедалі більше компенсують приріст попиту, однак їхнє поширення потрібно прискорювати для сталого зниження глобальних викидів.

Дослідники також попередили, що Ель-Ніньйо може послабити здатність океанів і рослинності поглинати вуглекислий газ. Під час Ель-Ніньйо 2023–2024 років поглинання вуглецю Амазонією, за словами виконавчого директора Global Carbon Project Пепа Канаделла, знизилося на 66%.

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