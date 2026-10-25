Викрадення та утримання громадян Південної Кореї зросли до 553 — Korea Herald

У десяти країнах, зокрема в Камбоджі, у 2025 році кількість випадків викрадення або утримання громадян Південної Кореї зросла більш ніж удвічі — до 553 проти 246 роком раніше. Найбільше таких випадків зафіксували в Камбоджі — 510, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані МЗС і Національного агентства поліції Південної Кореї, які отримав депутат Кім Чжун Хван.

Зростання кількості інцидентів

Загальна кількість інцидентів за участю південнокорейців у цих десяти країнах зросла на 48,3% — із 2708 у 2024 році до 4016 у 2025-му. До статистики увійшли також повідомлення про втрату майна, втрату зв’язку з людьми та можливі зникнення.

Дослідження охопило Росію, Демократичну Республіку Конго, Камбоджу, Таїланд, Китай, Сальвадор, Мексику, Ліван, Іран і Лаос. Це країни, щодо яких Південна Корея найчастіше поширювала попередження для мандрівників упродовж останніх п’яти років.

Найбільшу загальну кількість інцидентів зареєстрували в Китаї — 1580 проти 1133 роком раніше. У Таїланді показник зріс із 755 до 1101. У Камбоджі кількість усіх зафіксованих інцидентів збільшилася з 348 до 917 — на 569 випадків, що становить 43,5% загального приросту в десяти країнах.

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Ситуація в Камбоджі

У Камбоджі кількість випадків викрадення або утримання зросла з 221 до 510. Повідомлень про можливі зникнення стало 170 проти дев’яти у 2024 році, а випадків втрати зв’язку — 124 проти 52.

У всіх десяти країнах кількість повідомлень про втрату зв’язку зросла з 248 до 617, а про можливі зникнення — з 39 до 188. Кількість заяв про втрату майна збільшилася з 730 до 1080.

Спільний поліцейський підрозділ

Спільний поліцейський підрозділ, створений у Камбоджі в грудні, визволив вісьмох громадян Південної Кореї зі злочинних комплексів. Також затримали 107 підозрюваних, зокрема ймовірних учасників шахрайських організацій. До підрозділу входять семеро південнокорейських та 12 камбоджійських поліцейських.

У липні підрозділ разом із південнокорейськими дипломатами визволив громадянина Південної Кореї, якого утримували в Сіануквілі. Операцію провели після звернення родини; двох підозрюваних затримали.

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